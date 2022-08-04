Япония отправит на Украину беспилотники и автофургоны

При этом в Токио не уточнили сколько именно фургонов и беспилотников планируется передать, а также когда техника поступит в распоряжение ВСУ.

До этого Япония направляла Украине бронежилеты, шлемы, теплую одежду, палатки, видеокамеры и средства гигиены.

Ранее стало известно, что Япония запретит импорт российского золота.

