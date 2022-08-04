Япония отправит на Украину беспилотники и автофургоны
Автофургоны и небольшие беспилотники направят власти Японии на Украину. Об этом сообщили в японском Минобороны, передают РИА Новости.
Как отмечается, дроны и автомобили поступят в распоряжение украинских военных в соответствии с запросом официального Киева.
«Министерство обороны и силы самообороны продолжат оказывать максимально возможную помощь Украине», - заявили в японском оборонном ведомстве.
При этом в Токио не уточнили сколько именно фургонов и беспилотников планируется передать, а также когда техника поступит в распоряжение ВСУ.
До этого Япония направляла Украине бронежилеты, шлемы, теплую одежду, палатки, видеокамеры и средства гигиены.
Ранее стало известно, что Япония запретит импорт российского золота.
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