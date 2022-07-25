Япония запретит импорт российского золота с 1 августа
Запрет на импорт золота из России в Японию вступит в силу с 1 августа. Об этом сообщает Министерство финансов страны.
В июле на фоне спецоперации РФ на Украине Токио утвердил введение запрета на импорт российского золота, напоминает RT.
«Ограничение вступает в силу 1 августа», — подчеркнули в японском Минфине.
Ранее Евросоюз согласовал введение эмбарго на импорт золота российского происхождения, пишет РИА ФАН. Ограничения входят в очередной, седьмой, пакет антироссийских мер, принятых на фоне кризиса на Украине.
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