Япония запретит импорт российского золота с 1 августа

Запрет на импорт золота из России в Японию вступит в силу с 1 августа. Об этом сообщает Министерство финансов страны.

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В июле на фоне спецоперации РФ на Украине Токио утвердил введение запрета на импорт российского золота, напоминает RT.

«Ограничение вступает в силу 1 августа», — подчеркнули в японском Минфине.

Ранее Евросоюз согласовал введение эмбарго на импорт золота российского происхождения, пишет РИА ФАН. Ограничения входят в очередной, седьмой, пакет антироссийских мер, принятых на фоне кризиса на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗолотоСанкции Против РоссииЯпония
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