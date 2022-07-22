Япония: наблюдается рост военной активности России на Дальнем Востоке
Японские власти выразили обеспокоенность ростом числа вооружений, размещаемых Россией на Северных территориях, как Токио именует южные острова Курильской гряды, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Минобороны страны.
Япония намерена продолжать отслеживать военную активность на Дальнем Востоке. Министерство отмечает тенденцию на «продолжение размещения последнего вида вооружения на Дальнем Востоке». Ведомство считает, что необходимо отслеживать данные тенденции с высокой обеспокоенностью.
Речь идёт о размещении береговых ракетных комплексов «Бастион», проведении учений в Охотском море. Также в докладе говорится о совместных с Китаем учениях, в том числе — патрулирование регионов, примыкающих к территориальной границе Японии.
Размещение вооружений и военных на Курилах является обороной против потенциальной агрессии США, объяснил бывший посол России в Японии, японист Александр Панов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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