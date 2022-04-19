Япония намерена поставить Украине беспилотники
Правительство Японии намерено поставить на Украину дополнительную помощь в виде специальных одежды и масок, которые способны защитить от химических веществ, а также беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз японского оборонного ведомства.
Отмечается, что дополнительную помощь Украине было решено поставить на основании нового запроса от украинского правительства. Минобороны Японии также заявило о намерениях оказывать максимальную поддержку государству.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала предоставить Украине тяжелое вооружение. По ее словам, времени на отговорки у партнеров нет.
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