Япония намерена поставить Украине беспилотники

Правительство Японии намерено поставить на Украину дополнительную помощь в виде специальных одежды и масок, которые способны защитить от химических веществ, а также беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз японского оборонного ведомства.

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Отмечается, что дополнительную помощь Украине было решено поставить на основании нового запроса от украинского правительства. Минобороны Японии также заявило о намерениях оказывать максимальную поддержку государству.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала предоставить Украине тяжелое вооружение. По ее словам, времени на отговорки у партнеров нет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинобороныУкраинаЯпония
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