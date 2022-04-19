Япония намерена поставить Украине беспилотники

Отмечается, что дополнительную помощь Украине было решено поставить на основании нового запроса от украинского правительства. Минобороны Японии также заявило о намерениях оказывать максимальную поддержку государству.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала предоставить Украине тяжелое вооружение. По ее словам, времени на отговорки у партнеров нет.

