Глава МИД Германии призвала предоставить Украине тяжелое вооружение
Украине нужно тяжелое вооружение, времени на отговорки у партнеров нет, необходимо проявить креативность. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
«Более чем очевидно, что… Украина нуждается в дальнейшей военной поддержке, чтобы быть в состоянии обороняться», - приводит РИА Новости слова Бербок.
Она отметила, что Германия совместно с международными партнерами продолжает оказывать Украине помощь.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» предложил проводить спецоперацию до полного разгрома ВСУ, не делая акцент на Донбассе.
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