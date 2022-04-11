Глава МИД Германии призвала предоставить Украине тяжелое вооружение

Украине нужно тяжелое вооружение, времени на отговорки у партнеров нет, необходимо проявить креативность. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Украина попросила Польшу и Прибалтику закрыть границы с Белоруссией и Россией

«Более чем очевидно, что… Украина нуждается в дальнейшей военной поддержке, чтобы быть в состоянии обороняться», - приводит РИА Новости слова Бербок.

Она отметила, что Германия совместно с международными партнерами продолжает оказывать Украине помощь.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» предложил проводить спецоперацию до полного разгрома ВСУ, не делая акцент на Донбассе.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:УкраинаГермания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры