Глава МИД Германии призвала предоставить Украине тяжелое вооружение

«Более чем очевидно, что… Украина нуждается в дальнейшей военной поддержке, чтобы быть в состоянии обороняться», - приводит РИА Новости слова Бербок.

Она отметила, что Германия совместно с международными партнерами продолжает оказывать Украине помощь.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» предложил проводить спецоперацию до полного разгрома ВСУ, не делая акцент на Донбассе.

