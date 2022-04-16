МИД России направил всем странам ноту по поводу поставок вооружений Украине

Ранее газета The Washington Post сообщила, что РФ направила США дипломатическую ноту, предупредив, что поставки Киеву «наиболее чувствительных» систем вооружений из США и НАТО могут грозить эскалацией и непредсказуемыми последствиями.

В беседе с РИА Новости Захарова подтвердила отправку такой ноты, подчеркнув, что документ направили «во все» страны.

