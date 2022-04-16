МИД России направил всем странам ноту по поводу поставок вооружений Украине

Министерство иностранных дел России направило всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружений на Украину. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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Ранее газета The Washington Post сообщила, что РФ направила США дипломатическую ноту, предупредив, что поставки Киеву «наиболее чувствительных» систем вооружений из США и НАТО могут грозить эскалацией и непредсказуемыми последствиями.

В беседе с РИА Новости Захарова подтвердила отправку такой ноты, подчеркнув, что документ направили «во все» страны.

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:ОружиеУкраинаМария ЗахароваМИД РФ
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