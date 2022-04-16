МИД России направил всем странам ноту по поводу поставок вооружений Украине
Министерство иностранных дел России направило всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружений на Украину. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что РФ направила США дипломатическую ноту, предупредив, что поставки Киеву «наиболее чувствительных» систем вооружений из США и НАТО могут грозить эскалацией и непредсказуемыми последствиями.
В беседе с РИА Новости Захарова подтвердила отправку такой ноты, подчеркнув, что документ направили «во все» страны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+11 432 / сут.
Умерли
373 тыс.+261 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+19 523 / сут.
- Вертолеты Росгвардии ликвидировали группу украинских диверсантов
- СМИ: У берегов Туниса затонуло торговое судно
- СМИ: В Госдепе считают, что конфликт на Украине затянется до конца года
- МИД России направил всем странам ноту по поводу поставок вооружений Украине
- Билеты Turkish Airlines теперь можно оплатить рублями
- Приложение Альфа-банка удалили из Play Market
- Объем вложений России в госбумаги США в феврале уменьшился на $750 млн
- ISU намерен лишить Россию права проведения этапа Гран-при по фигурному катанию
- Посольство Италии в Киеве возобновит работу с 18 апреля
- Бабушкинский суд Москвы отправил ректора ВШСИ Анатолия Полянкина под домашний арест
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru