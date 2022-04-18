Япония и Швейцария условились продолжать санкционную политику в отношении России

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Швейцарии Иньяцио Кассис по итогам переговоров в Токио условились продолжать жесткую санкционную политику против России. Об этом сообщается в заявлении на сайте японского МИД.

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По словам Кисиды, появилась «острая потребность в единении мирового сообщества». Он отметил, что хочет выработать подход к этому вопросу в тесном сотрудничестве со Швейцарией.

Ранее бывший посол России в Японии Александр Панов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что отношения России и Японии были долгое время накалены, поэтому в этот раз Токио присоединилось к западным санкциям не из-за ситуации на Украине, а из-за того, что переговоры по мирному договору с Москвой вообще не проходили.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:СанкцииРоссияШвейцарияЯпония
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