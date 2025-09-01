Янукович заявил, что вступление в НАТО станет «катастрофой для Украины»

Возможное вступление в НАТО станет для Украины катастрофой. Об этом журналистам заявил бывший украинский президент Виктор Янукович.

Януковича заочно приговорили к 15 годам лишения свободы на Украине

По его словам, он ставил перед собой задачу вступления Украины в Евросоюз, но всегда был против присоединения страны к Североатлантическому альянсу.

«Вступление Украины в НАТО... это катастрофа... это путь в никуда. Это прямая дорога к гражданской войне», - сказал политик.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт никогда не поддержит ускоренное вступление Украины в Евросоюз, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОУкраинаВиктор Янукович

Горячие новости

Все новости

партнеры