Зеленский: переговоры с Рф будут продолжаться до результата
8 марта 202200:42
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с РФ будут продолжаться до того момента пока не будет достигнут результат. Об этом сообщает ТАСС,
Зеленский отметил, что украинская сторона будет настаивать на переговорах пока не сможет сказать украинскому народу «вот как мы придем к миру».
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru