Зеленский: переговоры с Рф будут продолжаться до результата

Зеленский отметил, что украинская сторона будет настаивать на переговорах пока не сможет сказать украинскому народу «вот как мы придем к миру».

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

