Зеленский: переговоры с Рф будут продолжаться до результата

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с РФ будут продолжаться до того момента пока не будет достигнут результат. Об этом сообщает ТАСС,

Четвертый раунд переговоров РФ и Украины ожидается в ближайшее время

Зеленский отметил, что украинская сторона будет настаивать на переговорах пока не сможет сказать украинскому народу «вот как мы придем к миру».

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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