ВЫБОРЫ САНДУ: «КАТЮША» И КРИМИНАЛ

В выборах президента Молдавии, прошедших в этой стране 20 октября, приняли участие 11 кандидатов, двое из которых вышли во второй тур, намеченный на 3 ноября. Это проводящая жесткий антироссийский курс действующий президент Майя Санду (набрала 41,83% голосов по итогам обработки 98,15% избирательных бюллетеней) и оппозиционер, бывший генпрокурор Александр Стояногло (26,40%). В ТОП-5 также попали лидер «Нашей партии» Ренато Усатый (13,75%), Ирина Влах (5,47%), ранее занимавшая пост башкана (главы) Гагаузии, а также бывший прокурор Виктория Фуртунэ (4,53%).

Динамика голосования на президентских выборах менялась лишь в контексте голосов, отданных за Санду и Стояногло. После обработки 45% голосов разрыв между ними был небольшим (35,3% и 29,4%), к полуночи (когда было обработано 82% голосов) он удвоился (37,0% и 29,0%), а около шести утра Санду преодолела 40-процентный рубеж.

При этом в России указали на «шулерство» с голосованием за рубежом.

«ЦИК Молдавии объявила о том, что вместо ранее планировавшихся пяти участков в России будут открыты только два – в Москве. На каждом будет по 5 тыс. бюллетеней. Бюллетени, напечатанные для участков в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле были уничтожены. Напомню, что численность молдавской диаспоры в России, может Санду не знает, по разным оценкам, составляет до 500 тыс. человек. Это на полмиллиона госпожа Санду 10 тыс. бюллетеней приготовила? (…) В Италии находятся чуть более 100 тыс. граждан Молдавии, но для них будет открыто 60 участков и выделено 236 тыс. бюллетеней. Вы скажете этого не может быть, ведь всего 100 тыс. граждан находятся в Италии. Зачем 236 тыс. бюллетеней? Потому что это шулерство», - отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Со своей стороны, главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян рассказала в соцсетях, что в Москве «граждане Молдовы стояли в очереди на голосование и пели «Катюшу».

При этом сама Майя Санду вышла сегодня к журналистам всего на полторы минуты и сообщила им главное: о «беспрецедентной атаке криминальных группировок» на демократию и свободу ее страны.