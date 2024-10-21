«Я тебе обещал баттл!»: Референдум о вступлении Молдавии в ЕС превратился в шоу
Действующий президент Молдавии Санду вышла во второй тур выборов и заявила о криминале, Захарова указала на шулерство и кабалу, а оппозиционер Шор уже объявил себя «победителем баттла».
В Молдавии практически завершился подсчет голосов по итогам первого тура президентских выборов, а также референдума о вступлении республики в Евросоюз.
Если с выборами все оказалось предсказуемо и действующий президент страны Майя Санду уверенно вышла во второй тур, то результаты евро-референдума с полуночи до утра сумели существенно поменяться. Победа противников вступления Молдавии в ЕС, о которой трубили полночи СМИ, к утру чуть было не превратилась в поражение. На момент выхода материала исход евроголосования еще не ясен.
ВЫБОРЫ САНДУ: «КАТЮША» И КРИМИНАЛ
В выборах президента Молдавии, прошедших в этой стране 20 октября, приняли участие 11 кандидатов, двое из которых вышли во второй тур, намеченный на 3 ноября. Это проводящая жесткий антироссийский курс действующий президент Майя Санду (набрала 41,83% голосов по итогам обработки 98,15% избирательных бюллетеней) и оппозиционер, бывший генпрокурор Александр Стояногло (26,40%). В ТОП-5 также попали лидер «Нашей партии» Ренато Усатый (13,75%), Ирина Влах (5,47%), ранее занимавшая пост башкана (главы) Гагаузии, а также бывший прокурор Виктория Фуртунэ (4,53%).
Динамика голосования на президентских выборах менялась лишь в контексте голосов, отданных за Санду и Стояногло. После обработки 45% голосов разрыв между ними был небольшим (35,3% и 29,4%), к полуночи (когда было обработано 82% голосов) он удвоился (37,0% и 29,0%), а около шести утра Санду преодолела 40-процентный рубеж.
При этом в России указали на «шулерство» с голосованием за рубежом.
«ЦИК Молдавии объявила о том, что вместо ранее планировавшихся пяти участков в России будут открыты только два – в Москве. На каждом будет по 5 тыс. бюллетеней. Бюллетени, напечатанные для участков в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле были уничтожены. Напомню, что численность молдавской диаспоры в России, может Санду не знает, по разным оценкам, составляет до 500 тыс. человек. Это на полмиллиона госпожа Санду 10 тыс. бюллетеней приготовила? (…) В Италии находятся чуть более 100 тыс. граждан Молдавии, но для них будет открыто 60 участков и выделено 236 тыс. бюллетеней. Вы скажете этого не может быть, ведь всего 100 тыс. граждан находятся в Италии. Зачем 236 тыс. бюллетеней? Потому что это шулерство», - отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Со своей стороны, главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян рассказала в соцсетях, что в Москве «граждане Молдовы стояли в очереди на голосование и пели «Катюшу».
При этом сама Майя Санду вышла сегодня к журналистам всего на полторы минуты и сообщила им главное: о «беспрецедентной атаке криминальных группировок» на демократию и свободу ее страны.
ЕВРОПЕЙСКИЙ БАТТЛ: «ВАС ЖДЕТ КАБАЛА!»
Помимо президента граждане Молдавии и выбирали свой будущий путь. В рамках референдума им нужно было ответить на один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение в Конституцию с целью вступления Молдавии в ЕС?» Если ответ «да» наберет более 50% голосов, Конституция будет дополнена новыми пунктами.
Начало голосование вдохновило оппозицию – после обработки 42,5% бюллетеней было 55% голосов «против» и 44% «за». К трем часам ночи (когда было обработано 95% бюллетеней) статус-кво сохранялся (51,8% против и 48,2% за), СМИ запестрели заголовками, что Молдавия проголосовала против евроинтеграции, а лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор объявил себя «победителем баттла».
«Майя, хочу обратиться к тебе - шесть месяцев назад я тебе обещал баттл, баттл по референдуму. На референдуме ты никого не могла снять, но тем не менее, ты запугивала... всех арестами, обысками и другим. Сегодня я тебя поздравляю - баттл ты проиграла, Молдавия проголосовала против», - сказал Шор в специальном видеообращении.
Он поблагодарил соотечественников за «жесткость и твердость», однако дальнейший подсчет бюллетеней превратился в триллер.
По итогам обработки 97,66% бюллетеней сторонники вступления Молдавии в ЕС впервые вырвались вперед. Голоса распределились в соотношении 50% на 50%, однако 88 человек подвинули баланс (721760 – 721672). При этом на момент выхода материала (обработано 98,20% бюллетеней), противники евроинтеграции вновь немного вырвались вперед (50,14% - против, 49,86% - за).
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ранее референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз, назвала политику Санду «тоталитарным театром абсурда» и предупредила о грядущих «кабале, порабощении и колонизации Молдавии».
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