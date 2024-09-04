«Второй тур противопоказан»: В Молдавии назвали условие переизбрания Майи Санду

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии зарегистрировала первого официального кандидата в президенты Александра Стояногло от Партии социалистов Молдавии (ПСРМ), сообщает издание Noi.md. Уточняется, что он является бывшим прокурором республики, уволенным с приходом к власти Майи Санду. За выдвижение Стояногло выступал экс-президент республики Игорь Додон. Выборы президента и референдум о возможном вступлении Молдавии в Евросоюз назначены на 20 октября. Тулянцев заверил, что любой кандидат представляет угрозу для нынешнего режима.

«Сегодня любой кандидат, неподконтрольный нынешнему режиму, является для него угрозой. С большой долей вероятности, любой, кто придет на смену, принесет в Молдавию больше стабильности. Но даже если кандидат зарегистрировался, его могут снять с гонки за три дня до выборов, если увидят реальную угрозу для Майи Санду. У нее достаточно высокий антирейтинг, главная задача политика – сделать все возможное, чтобы победить с первого тура. Во втором туре будет меньше шансов, кем бы ни был другой кандидат. Даже те, кто на прошлых выборах поддерживали ее, сегодня относятся к действиям политика критично. Важно учитывать и еще один фактор - легитимизацию ее режиму дают западные партнеры. Она будет искать поддержку там, а не внутри страны», - сказал он.