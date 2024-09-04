«Второй тур противопоказан»: В Молдавии назвали условие переизбрания Майи Санду
С момента вступления Майи Санду в должность президента Молдавии страну покинули более 250 тысяч человек, рассказал НСН Игорь Тулянцев.
Действующий президент Молдавии Майя Санду вновь сможет выиграть выборы, только если одержит победу в первом туре, при этом регистрация любого кандидата от оппозиции не гарантирует, что в будущем он не покинет гонку. Об этом в интервью НСН сообщил глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии зарегистрировала первого официального кандидата в президенты Александра Стояногло от Партии социалистов Молдавии (ПСРМ), сообщает издание Noi.md. Уточняется, что он является бывшим прокурором республики, уволенным с приходом к власти Майи Санду. За выдвижение Стояногло выступал экс-президент республики Игорь Додон. Выборы президента и референдум о возможном вступлении Молдавии в Евросоюз назначены на 20 октября. Тулянцев заверил, что любой кандидат представляет угрозу для нынешнего режима.
«Сегодня любой кандидат, неподконтрольный нынешнему режиму, является для него угрозой. С большой долей вероятности, любой, кто придет на смену, принесет в Молдавию больше стабильности. Но даже если кандидат зарегистрировался, его могут снять с гонки за три дня до выборов, если увидят реальную угрозу для Майи Санду. У нее достаточно высокий антирейтинг, главная задача политика – сделать все возможное, чтобы победить с первого тура. Во втором туре будет меньше шансов, кем бы ни был другой кандидат. Даже те, кто на прошлых выборах поддерживали ее, сегодня относятся к действиям политика критично. Важно учитывать и еще один фактор - легитимизацию ее режиму дают западные партнеры. Она будет искать поддержку там, а не внутри страны», - сказал он.
Как пояснил собеседник НСН, главная ошибка нынешней власти республики заключается в желании следовать исключительно проевропейскому курсу.
«Молдавская власть раскалывает общество, делит его на "своих" и "чужих", натравливая людей друг на друга. В одном из программных выступлений Владимир Путина говорил о большой Европе от Лиссабона до Владивостока. Молдавия сегодня должна выстраивать партнерские отношения как с Евросоюзом, так и с нашими восточными партнерами, включая Российскую Федерацию. Но нынешняя власть пошла в фарватере одной из сторон, совершая большую глупость. От этого страдает только молдавский народ. За время правления Майи Санду за границу уехали более 250 тысяч человек, чтобы найти возможность кормить свои семьи. Молдавская власть почти уничтожила все СМИ с альтернативной точкой зрения, также в стране расправляются с оппозицией. Смешно говорить, что кто-то мешает власти влиять на политические процессы», - уточнил он.
При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва не намерена чинить препятствия в организации голосования на выборах президента Молдавии. В частности, гражданам страны, проживающим в России, не станут ограничивать количество избирательных участков. По мнению Тулянцева, российской стороне не следовало делать подобных заявлений.
«Получается, Россия оправдывается за невмешательство в выборы. То есть играет в игры, тон которым задает нынешняя молдавская власть. Не вижу смысла оправдываться и говорить о том, что Москва не вмешивается в молдавские реалии, она этого сделать и не может. При этом молдавская власть способна существовать только в рамках конфликтного общества. Ее главным страхом является консолидированное общество и отсутствие внешних врагов», - подытожил он.
Ранее сообщалось, что 59% граждан Молдавии в опросе компании iData высказались против вступления страны в Североатлантический альянс. Еще 29% респондетов поддержали вступление в НАТО, а 12% затруднились с ответом, напоминает «Радиоточка НСН».
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