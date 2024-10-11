«Закрывают участки, отключают СМИ»: Майя Санду «ломает» оппозицию перед выборами
У граждан Молдавии в РФ и СНГ почти нет возможности проголосовать на выборах, а оппозиция в стране подвергается репрессиям, заявил НСН Игорь Тулянцев.
Президент Молдавии Майя Санду проводит репрессивную политику, ее предвыборная компания проходит с многочисленными нарушениями, а гражданам Молдавии в России и СНГ вообще не дают права голоса. Об этом в беседе с НСН рассказал глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.
Власти Молдавии захотели обеспечить порядок на выборах президента страны при помощи миротворцев. Соответствующий документ от молдавской делегации направил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Молдавии Сергей Головач, сообщили РИА Новости. Выборы в Молдавии пройдут 20 октября параллельно с референдумом о вступлении страны в Европейский союз (ЕС). Тулянцев отметил, что правящая партия Молдавии делает все, чтобы не допустить честных и открытых выборов.
«Оппозиция, с моей точки зрения, там очень слаба, среди них достаточно серьезный раздрай, пять оппозиционных политиков идут на сговор с нынешним режимом. Некоторых из них власть ломает. Власть делает все возможное, чтобы включить репрессивный орган. Сегодня были отключены многие Telegram-каналы, многие СМИ уже давно были отключены. В Европе открывается все больше новых избирательных участков, а в России их свели до самого минимума и понятно, что люди не смогут вообще проголосовать. В Молдавии понимают, что в РФ и странах СНГ проживает большое количество граждан Молдавии, и они могли бы повлиять на результаты голосования. Молдавия сегодня является колонией, а Майя Санду должна быть объявлена главным колонизатором страны. То, что происходит сегодня в Молдавии, никак нельзя соотнести с демократическими процессами европейского уровня. Я бы сказал наоборот, что это под евроинтеграцией прячутся закомплексованные карлики, которые строят из себя диктаторов», - рассказал он.
По словам Тулянцева, даже международные организации фиксируют многочисленные нарушения в предвыборной компании Майи Санду.
«Любой результат этих выборов не будет иметь отношения к реальной ситуации в стране. Доступа к средствам массовой информации у оппозиционных политиков намного меньше, чем у власти. Власти используют административный ресурс: чиновники различного уровня, которые сегодня были назначены этой властью, ездят по всей стране и открыто агитируют за Майю Санду. Также они начали это делать намного раньше положенного срока. Таких нарушений очень много, и это не моя оценка, это оценка международных организаций», - подытожил он.
Ранее ЦИК Молдавии на фоне открытия в России двух избирательных участков вместо пяти постановил уничтожить бюллетени, которые были напечатаны для участков в Ярославле, Санкт-Петербурге и Сургуте, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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