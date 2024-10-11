«Закрывают участки, отключают СМИ»: Майя Санду «ломает» оппозицию перед выборами

Власти Москвы одобрили проект бюджета на период до 2027 года

В Ново-Переделкине отремонтируют центр содействия семейному воспитанию

Архивный комплекс в ТиНАО за первый год работы принял на хранение около 20 млн дел

Московская область в ближайшие годы реализует 13 крупных инвестпроектов

Кафе и рестораны Москвы за полгода посетили более 2 миллионов туристов