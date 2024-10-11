Экс-глава Гагаузии обвинила Санду в давлении на предвыборную компанию

По ее мнению, ответственность за инцидент лежит на Санду, которая, со слов Влах, занимается политическим давлением и превращением республики в диктатуру.

Впрочем, убеждена Влах, Санду осознает, что ее участие в выборах обречено на провал.

Ранее глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев заявил, что Санду проводит репрессивную политику, ее предвыборная компания проходит с многочисленными нарушениями, а гражданам Молдавии в России и СНГ вообще не дают права голоса.

