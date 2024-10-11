Экс-глава Гагаузии обвинила Санду в давлении на предвыборную компанию
Кандидат в президенты Молдавии, бывший лидер Гагаузии Ирина Влах заявила в своем Telegram-канале, что нынешняя глава Молдавия Майя Санду давит на предвыборную кампанию.
Влах заявила, что часть тиража ее предвыборного издания, которое утром должно было поступить в штаб, была задержана полицией Молдавии. «По пути несколько машин полиции остановили груз и сопроводили в комиссариат», — пояснила политик.
По ее мнению, ответственность за инцидент лежит на Санду, которая, со слов Влах, занимается политическим давлением и превращением республики в диктатуру.
Впрочем, убеждена Влах, Санду осознает, что ее участие в выборах обречено на провал.
Ранее глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев заявил, что Санду проводит репрессивную политику, ее предвыборная компания проходит с многочисленными нарушениями, а гражданам Молдавии в России и СНГ вообще не дают права голоса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru