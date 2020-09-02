Жириновский сделал прививку от коронавируса

Отмечается, что вакцинация пройдет в два этапа, второй укол политику поставят еще через 3 недели. После этого доктора будут в течение полугода наблюдать за состоянием здоровья пациента.

Жириновский стал добровольцем пострегистрационных клинических исследований российской вакцины.



Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, выпускаемую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник –V».

