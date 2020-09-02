Жириновский сделал прививку от коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал себе прививку от коронавируса зарегистрированной вакциной российской разработки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу политической партии.

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Отмечается, что вакцинация пройдет в два этапа, второй укол политику поставят еще через 3 недели. После этого доктора будут в течение полугода наблюдать за состоянием здоровья пациента.

Жириновский стал добровольцем пострегистрационных клинических исследований российской вакцины.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, выпускаемую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник –V».

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:КоронавирусЛДПРЖириновский
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