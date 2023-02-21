Путин заявил, что бизнесменам бессмысленно «выпрашивать у Запада свои денежки»
Президент России Владимир Путин заявил, что российским бизнесменам, столкнувшимся с западными санкциями, бесполезно «выпрашивать свои денежки».
Выступая с посланием Федеральному собранию российский лидер подчеркнул, что обращается к тем, «кто столкнулся с волчьими повадками Запада».
Глава государства призвал не унижаться и не бегать с протянутой рукой, а инвестировать в Россию.
«Нужно перестроить свою работу... Запускайте новые проекты, инвестируйте в Россию! Именно так и капиталы свои приумножите, и признание заслужите на поколения вперед. А государство и общество вас поддержит», - заключил он.
Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Евросоюз заморозил активы российских организаций и физлиц на сумму 21,5 млрд евро, сообщает RT.
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