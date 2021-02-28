WSJ: США и Канада обновят спутники для борьбы с РФ и КНР в Арктике
США и Канада займутся модернизацией сети оборонных спутников и системы наблюдения в Арктическом регионе для противодействия военному присутствию России и Китая, пишет Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
По их данным, на недавней онлайн-встрече американский президент Джо Байден попросил главу кабмина Канады Джастина Трюдо увеличить расходы Оттавы на модернизацию Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). В эту систему входят спутники, наземная радиолокационная станция и авиабазы.
Как отметил экс-политический советник при командовании NORAD от Канады Майкл Доусон, современные российские и китайские ракеты способны лететь со скоростью в пять раз больше скорости звука и на большие расстояния, чем предыдущие модели. Поэтому арктическая спутниковая система может их не отследить.
По предварительным данным, обновление спутников будет стоить 15 млрд долларов.
Самая большая проблема для России в Арктике - не активность Китая, а «глобальное потепление и претензии других стран на свободный одиночный проход по Северному морскому пути», рассказал в эфире НСН директор Центра экономики Севера и Арктики Александр Пилясов.
Ранее посол по особым поручениям МИД России по международному сотрудничеству в Арктике Николай Корчунов упомянул о критике Китая за повышенный интерес к Арктическому региону и заявления о якобы имеющихся со стороны Пекина угрозах.
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