WSJ: США и Канада обновят спутники для борьбы с РФ и КНР в Арктике

Как отметил экс-политический советник при командовании NORAD от Канады Майкл Доусон, современные российские и китайские ракеты способны лететь со скоростью в пять раз больше скорости звука и на большие расстояния, чем предыдущие модели. Поэтому арктическая спутниковая система может их не отследить.

По предварительным данным, обновление спутников будет стоить 15 млрд долларов.

Самая большая проблема для России в Арктике - не активность Китая, а «глобальное потепление и претензии других стран на свободный одиночный проход по Северному морскому пути», рассказал в эфире НСН директор Центра экономики Севера и Арктики Александр Пилясов.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по международному сотрудничеству в Арктике Николай Корчунов упомянул о критике Китая за повышенный интерес к Арктическому региону и заявления о якобы имеющихся со стороны Пекина угрозах.

