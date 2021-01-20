Кандидат на пост главы Пентагона выразил обеспокоенность влиянием РФ в Арктике
Кандидат на пост главы военного ведомства США Ллойд Остин выразил обеспокоенность, тем, что растет влияние России и Китая в Арктике, сообщает РИА Новости.
«Арктика быстро становится регионом геополитической конкуренции, и я серьезно обеспокоен наращиванием российских вооруженных сил и агрессивным поведением России в Арктике и по всему миру. Точно так же я глубоко обеспокоен намерениями Китая в регионе», - сказал Остин на слушаниях в Конгрессе.
Ранее Остин призвал привлечь Москву к ответственности в том случае, если подтвердится, что российские власти стоят за кибератаками на США.
Американские сенаторы на проходящих слушаниях по утверждению кандидатуры Остина попросили его провести дополнительное изучение вопроса о том, кто виновен в кибератаках.
В декабре 2020 года президент Владимир Путин заявил, что в следующем десятилетии «Россия будет прирастать Арктикой и северными территориями». Также глава государства сказал о необходимости минимизировать экологические риски от хозяйственной деятельности человека на этом континенте.
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