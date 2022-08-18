В Латвии хотят приостановить выдачу ВНЖ россиянам и белорусам
МВД Латвии подготовило законопроект о приостановке выдачи вида на жительство гражданам России и Белоруссии до 30 июня 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
В документе отмечается, что есть исключения. В частности, долгосрочные визы будут выдавать россиянам и белорусам, которые представляют интерес для Латвии, студентам по обмену, в случае форс-мажоров или гуманитарных соображений, для сезонных работников и других категорий.
Ранее премьер страны Кришьянис Кариньш заявил, что власти Латвии договорились не продлевать виды на жительство гражданам России.
Эстония с 18 августа приостановит пропуск большегрузных автомобилей через эстонско-российский пограничный переход в Нарве.
Ранее НСН в пресс-службе сервиса Aviasales рассказали, что в июле был зафиксирован всплеск количества поисковых запросов, который совпал с моментом, когда были сняты ограничения на выезд из России по суше. В этот момент спрос на авиабилеты из Эстонии в Грецию вырос на 86%, в Чехию - на 98%, в Португалию - на 114%, в Италию - на 116%.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,0 млн+35 809 / сут.
Умерли
383 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+21 491 / сут.
- Экс-президенту Молдавии Додону продлили домашний арест
- Мэр Краснодара Алексеенко подал заявление о досрочном прекращении полномочий
- СМИ: Артем Дзюба будет выступать за турецкий «Адана Демирспор»
- В Латвии хотят приостановить выдачу ВНЖ россиянам и белорусам
- Chery начал переговоры по выпуску ряда моделей в России
- Таможенники пресекли контрабанду золотых слитков на 800 млн рублей
- Сын замглавы правительства ЕАО погиб на Украине
- Минюст РФ предложил ограничить аресты по экономическим преступлениям
- В Калининградскую область направили самолеты МиГ-31 с ракетами «Кинжал»
- Дания готова ограничить выдачу виз россиянам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru