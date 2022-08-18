В Латвии хотят приостановить выдачу ВНЖ россиянам и белорусам

МВД Латвии подготовило законопроект о приостановке выдачи вида на жительство гражданам России и Белоруссии до 30 июня 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

В документе отмечается, что есть исключения. В частности, долгосрочные визы будут выдавать россиянам и белорусам, которые представляют интерес для Латвии, студентам по обмену, в случае форс-мажоров или гуманитарных соображений, для сезонных работников и других категорий.

Ранее премьер страны Кришьянис Кариньш заявил, что власти Латвии договорились не продлевать виды на жительство гражданам России.

Эстония с 18 августа приостановит пропуск большегрузных автомобилей через эстонско-российский пограничный переход в Нарве.

Ранее НСН в пресс-службе сервиса Aviasales рассказали, что в июле был зафиксирован всплеск количества поисковых запросов, который совпал с моментом, когда были сняты ограничения на выезд из России по суше. В этот момент спрос на авиабилеты из Эстонии в Грецию вырос на 86%, в Чехию - на 98%, в Португалию - на 114%, в Италию - на 116%.

