МИД раскрыл детали встречи Лаврова и Рубио

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на переговорах обсуждали Украину, ситуацию в Персидском заливе и работу дипломатов двух стран. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее Лавров и Рубио провели встречу в Маниле, пишет Ura.ru.

Как отметили в МИД, глава ведомства довел до коллеги сведения о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения в украинском конфликте. Лавров указал на недопустимость дальнейшей накачки Киева вооружениями и дестабилизирующей политики стран Европы, а также подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию ситуации и приверженность озвученным на встрече президентов РФ и США в Анкоридже предложениям.

«Была затронута региональная и международная проблематика, в том числе обстановка в Персидском заливе», - сообщил МИД.

Также главы внешнеполитических ведомств выступили за возобновление полноценных контактов между госкорпорацией «Роскосмос» и NASA, развитие межпарламентских обменов и культурных связей. Кроме того, стороны уделили внимание нормализации условий функционирования российской и американской дипломатических миссий.

