В Крыму из-за атаки ВСУ погиб человек

Один человек погиб, четыре получили ранения при ударах ВСУ по Крыму. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

В результате атаки ВСУ на Воронежскую область есть пострадавшие

«В результате ночной атаки... погиб мирный житель, еще четверо получили ранения», - написал он в мессенджере «Макс».

Как уточнил Аксенов, двое из пострадавших - дети. Глава Крыма пообещал, что власти республики окажут необходимую помощь и поддержку семьям.

Ранее в крымской Ялте беспилотник ВСУ ударил по жилой многоэтажке, пострадали 17 человек, пишет Ura.ru.


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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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