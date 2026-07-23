В Крыму из-за атаки ВСУ погиб человек
23 июля 202608:43
Юлия Савченко
Один человек погиб, четыре получили ранения при ударах ВСУ по Крыму. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«В результате ночной атаки... погиб мирный житель, еще четверо получили ранения», - написал он в мессенджере «Макс».
Как уточнил Аксенов, двое из пострадавших - дети. Глава Крыма пообещал, что власти республики окажут необходимую помощь и поддержку семьям.
Ранее в крымской Ялте беспилотник ВСУ ударил по жилой многоэтажке, пострадали 17 человек, пишет Ura.ru.
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