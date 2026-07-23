В Приамурье 7,5 тысячи человек остались без воды из-за аварии
Более 7,5 тысячи человек остались без воды из-за аварии на водопроводной сети в Благовещенске и Благовещенском муниципальном округе Амурской области. Об этом сообщила прокуратура региона.
По данным ведомства, 21 июля сеть была повреждена во время строительных работ по ремонту водовода в поселке Аэропорт. Из-за ЧП остались без воды 42 многоквартирных дома и 87 частных домовладений, где проживают свыше 7,5 тысячи человек, в том числе более 1,9 тысячи детей.
Прокуратура проводит проверку в связи с инцидентом, ведомство внесло представление руководителю ООО «Амурские коммунальные системы». Специалисты ведут работы по устранению аварии, для населения организован подвоз воды.
Между тем жителей Кургана предупредили об отключении воды 24 июля из-за врезки нового участка водопровода, пишет Ura.ru.
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