Над российскими регионами сбили 223 украинских беспилотника
Дежурные силы ПВО нейтрализовали над территорией России 223 украинских дрона. Об этом заявило Минобороны.
«В период с 20.00 мск 22 июля до 8.00 мск 23 июля... перехвачены и уничтожены 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - отметили в ведомстве.
Минобороны указало, что БПЛА ликвидировали в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской областях, над Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями. Также дроны сбили в Московском регионе, Крыму, Татарстане, над Азовским морем.
Ранее глава Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что в регионе атаке дронов подвергся объект топливно-энергетического комплекса, пишет Ura.ru.
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