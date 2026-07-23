Над российскими регионами сбили 223 украинских беспилотника

Дежурные силы ПВО нейтрализовали над территорией России 223 украинских дрона. Об этом заявило Минобороны.

«В период с 20.00 мск 22 июля до 8.00 мск 23 июля... перехвачены и уничтожены 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - отметили в ведомстве.

Минобороны указало, что БПЛА ликвидировали в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской областях, над Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями. Также дроны сбили в Московском регионе, Крыму, Татарстане, над Азовским морем.

Ранее глава Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что в регионе атаке дронов подвергся объект топливно-энергетического комплекса, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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