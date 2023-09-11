Высокая явка и партия власти: Итоги губернаторских выборов в России

На втором месте по числу голосов оказался внук лидера КПРФ Леонид Зюганов, он набрал 8,11% голосов, на третьем — вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов с 5,61% голосов. На четвертом месте расположился вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков с 5,34% голосов. На пятом месте оказался депутат от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев, который набрал 3,93% голосов.

Явка в Москве составила порядка 43%. Большинство москвичей голосовали онлайн: из 3,3 миллионов избирателей такой способ выбрали 2,7 миллиона.

ГУБЕРНАТОРСКИЕ И ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ

ЦИК РФ к 6.15 мск 11 сентября опубликовал предварительные итоги обработки 100% протоколов на выборах в 12 регионах России. С большим отрывом победу одержали действующие руководители или временно исполняющие обязанности. Так, Сергей Цивилев в Кемеровской области получил 85,24% поддержки, действующий глава Московской области Андрей Воробьев от «Единой России» набрал 83,68% голосов после обработки всех протоколов. Действующий глава Нижегородской области Глеб Никитин («Единая Россия») получил 82,82% голосов.

В свою очередь от нынешний глава Амурской области Василий Орлов («Единая Россия») также победил, набрав 82,38%. В Приморском крае победил действующий губернатор Олег Кожемяко с результатом 72,78%, возглавляющий Магаданскую область Сергей Носов получил на выборах 72,39%. Врио главы Чукотки Владислав Кузнецов набрал 72,34% голосов.

Переизбрались также губернаторы Алтайского края Виктор Томенко, который набрал 76,16% и Псковской области Михаил Ведерников, за которого проголосовали 86,3% избирателей. Глава Новосибирской области Андрей Травников («Единая Россия») набрал 75,72% голосов и также победил на выборах.

Кроме того, после обработки 100% голосов победил на выборах губернатора Омской области врио главы региона Виталий Хоценко («Единая Россия»). Он набрал 76,33% голосов. При этом за действующего главу Хакасии Валентина Коновалова (КПРФ) проголосовали 63,14% избирателей. В Орловской области победу одержал губернатор Андрей Клычков (КПРФ), за которого отдали голоса 82,09% жителей региона.