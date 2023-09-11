Высокая явка и партия власти: Итоги губернаторских выборов в России
В 14 регионах обработали 100% голосов на выборах губернаторов. Действующие руководители от «Единой России» и КПРФ сохранили свои посты. При этом на парламентских выборах в новых регионах лидирует партия власти.
В воскресенье вечером, 10 сентября, в России завершился единый день голосования, в ходе которого прошли выборы различного уровня в 86 субъектах. Согласно предварительным результатам, все действующие губернаторы от «Единой России» и КПРФ переизбрались на новый срок. Кроме того, переизбрались врио руководителей, которые были назначены президентом РФ Владимиром Путиным этой весной.
ВЫБОРЫ МЭРА МОСКВЫ
В Москве на выборах лидирует действующий мэр Сергей Собянин, он набрал свыше 2,4 миллионов голосов. Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), он набрал 76,39% после обработки 100% протоколов.
На втором месте по числу голосов оказался внук лидера КПРФ Леонид Зюганов, он набрал 8,11% голосов, на третьем — вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов с 5,61% голосов. На четвертом месте расположился вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков с 5,34% голосов. На пятом месте оказался депутат от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев, который набрал 3,93% голосов.
Явка в Москве составила порядка 43%. Большинство москвичей голосовали онлайн: из 3,3 миллионов избирателей такой способ выбрали 2,7 миллиона.
ГУБЕРНАТОРСКИЕ И ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ
ЦИК РФ к 6.15 мск 11 сентября опубликовал предварительные итоги обработки 100% протоколов на выборах в 12 регионах России. С большим отрывом победу одержали действующие руководители или временно исполняющие обязанности. Так, Сергей Цивилев в Кемеровской области получил 85,24% поддержки, действующий глава Московской области Андрей Воробьев от «Единой России» набрал 83,68% голосов после обработки всех протоколов. Действующий глава Нижегородской области Глеб Никитин («Единая Россия») получил 82,82% голосов.
В свою очередь от нынешний глава Амурской области Василий Орлов («Единая Россия») также победил, набрав 82,38%. В Приморском крае победил действующий губернатор Олег Кожемяко с результатом 72,78%, возглавляющий Магаданскую область Сергей Носов получил на выборах 72,39%. Врио главы Чукотки Владислав Кузнецов набрал 72,34% голосов.
Переизбрались также губернаторы Алтайского края Виктор Томенко, который набрал 76,16% и Псковской области Михаил Ведерников, за которого проголосовали 86,3% избирателей. Глава Новосибирской области Андрей Травников («Единая Россия») набрал 75,72% голосов и также победил на выборах.
Кроме того, после обработки 100% голосов победил на выборах губернатора Омской области врио главы региона Виталий Хоценко («Единая Россия»). Он набрал 76,33% голосов. При этом за действующего главу Хакасии Валентина Коновалова (КПРФ) проголосовали 63,14% избирателей. В Орловской области победу одержал губернатор Андрей Клычков (КПРФ), за которого отдали голоса 82,09% жителей региона.
Прошли также выборы в законодательные собрания субъектов Федерации. На них везде, кроме Хакасии, побеждает «Единая Россия». Только в Хакасии лидирует КПРФ с результатом 37,12%, однако партия власти идет следом с результатом 36,15% после обработки 12,96% протоколов.
В Кузбассе ЕР набрала 71,5% голосов после обработки 21,7% протоколов. В Бурятии «Единая Россия» набрала 57,7%, в Забайкалье — 57,6%, в Иркутской области — 54,5%. Кроме того, в Якутии партия власти получила 57,4% голосов.
Таким образом, в большинстве регионов явка на выборах была выше, чем на предыдущих аналогичных выборах, но в ряде субъектов показатель стал снижаться. В частности, на Чукотке явка составила порядка 50% против 60% пять лет назад, а в Алтайском крае явка была 26% против более 37%.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЛИДИРУЕТ В НОВЫХ РЕГИОНАХ
Избирательные участки в Донецкой народной республике и Херсонской области закончили работу 10 сентября в 15.00 мск, в Луганской народной республике и Запорожской области они закрылись в 16.00 мск. В этих регионах также была достаточно высокая явка. Так, в ДНР она составила 76%, в ЛНР - 72,5%, а в Запорожской и Херсонской областях свыше 66% и 65%.
На парламентских выборах во всех новых российских регионах лидирует «Единая Россия», которая получила от 74,6% до 83,1% голосов. В Херсонской области и ДНР на втором месте оказалась КПРФ, в ЛНР и Запорожской области второй стала ЛДПР.
При этом выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях впервые прошли по российскому законодательству. В ДНР и ЛНР выбирали депутатов народных советов, в Херсонской области — региональную Думу, в Запорожской — законодательное собрание. Так, после окончания выборного процесса местные парламенты будут выбирать глав новых регионов.
Между тем в ЦИК РФ сообщили, что нарушений на выборах было «не так много». По словам главы комиссии Эллы Памфиловой, в ЦИК поступило 281 обращение о возможных нарушениях. Памфилова подчеркнула, что из этих обращений 104 касались недостатков организации голосования в Москве, передает «Радиоточка НСН».
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