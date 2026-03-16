В Московской области школьник напал с ножом на сверстника
Ученик седьмого класса одной из школ Подмосковья напал с ножом на сверстника. Об этом со ссылкой на Минобразования Московской области сообщает ТАСС.
По предварительным данным, причиной конфликта стала ненависть к отличникам. Упоминается об одном пострадавшем.
Как рассказали в прокуратуре Московской области, пострадавший был госпитализирован, ему была оказана необходимая медпомощь.
«Состояние ребёнка оценивается как средней степени тяжести», - указали в Минздраве региона.
Ранее министр внутренних дел Бурятии Олег Кудинов заявил, что в Улан-Удэ предотвратили нападение школьника на сверстников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
