Над Россией за восемь часов уничтожили 96 украинских беспилотников
Над территорией России в период с 8:00 до 16:00 мск 16 марта были уничтожены 96 украинских беспилотников. Об этом со ссылкой на данным Минобороны РФ сообщает RT.
В ведомстве указали, что больше всего дронов сбили над Брянской областью - 54 штуки. Ещё 11 БПЛА уничтожили над Московским регионом, и по семь беспилотников - над Калужской и Курской областями.
«Пять дронов сбили над Смоленской областью, по четыре - над Белгородской областью и над акваторией Азовского моря, два - над Владимирской областью, по одному - над Ярославской областью и Адыгеей», - говорится в сообщении.
Ранее на Кубани на Афипском НПЗ произошел пожар из-за падения обломков БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
