Над Россией за восемь часов уничтожили 96 украинских беспилотников

В ведомстве указали, что больше всего дронов сбили над Брянской областью - 54 штуки. Ещё 11 БПЛА уничтожили над Московским регионом, и по семь беспилотников - над Калужской и Курской областями.

«Пять дронов сбили над Смоленской областью, по четыре - над Белгородской областью и над акваторией Азовского моря, два - над Владимирской областью, по одному - над Ярославской областью и Адыгеей», - говорится в сообщении.

Ранее на Кубани на Афипском НПЗ произошел пожар из-за падения обломков БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».