Сийярто заявил об угрозах ФРГ для изменения позиции Венгрии по Украине
Министр иностранных дел ФРГ пригрозил Будапешту серьёзными последствиями за блокирование решений Евросоюза в пользу Украины. Как пишет RT, об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, он впервые сталкивается с подобными угрозами за все 11 лет, которые занимает свою должность.
«Мы не откажемся от защиты наших национальных интересов, как бы ни угрожал нам министр иностранных дел Германии», - заключил венгерский министр.
Ранее Сийярто заявил, что Киев вмешивается в венгерские выборы, пытаясь добиться прихода к власти проукраинского правительства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
