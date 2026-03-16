Венгрия и Словакия построят новый нефтепровод вместо «Дружбы»
Венгрия и Словакия построят новый нефтепровод между двумя странами. Как пишет RT, об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
По его словам, решение принято в условиях блокады нефтепровода «Дружба» со стороны Украины.
«Сегодня я подпишу соглашение со словаками о строительстве», - сказал министр, добавив, что новый трубопровод необходим для обеспечения энергетической безопасности.
Ранее премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует «найти прагматичное решение» по нефтпероводу «Дружба», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Умер один из старейших актеров МХАТ имени Горького Андрей Голиков
- От Салтана до лягушки: Почему фильмы-сказки собирают миллиарды в России
- Сийярто заявил об угрозах ФРГ для изменения позиции Венгрии по Украине
- Отдых вместо инвестиций: Почему в России вырос спрос на загородные дома
- «Челси» оштрафовали за совершенные при Абрамовиче финансовые нарушения
- Над Россией за восемь часов уничтожили 96 украинских беспилотников
- «С прилавков не исчезнут»: Что будет со сладостями из-за роста цен
- Евросоюз ввел санкциии против журналистов Мацкявичюса и Ключенкова
- Венгрия и Словакия построят новый нефтепровод вместо «Дружбы»
- В Московской области школьник напал с ножом на сверстника