Венгрия и Словакия построят новый нефтепровод вместо «Дружбы»

Венгрия и Словакия построят новый нефтепровод между двумя странами. Как пишет RT, об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

По его словам, решение принято в условиях блокады нефтепровода «Дружба» со стороны Украины.

«Сегодня я подпишу соглашение со словаками о строительстве», - сказал министр, добавив, что новый трубопровод необходим для обеспечения энергетической безопасности.

Ранее премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует «найти прагматичное решение» по нефтпероводу «Дружба», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НефтепроводСловакияВенгрия

Горячие новости

Все новости

партнеры