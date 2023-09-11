В ЦИК РФ рассказали о применении системы ДЭГ на президентских выборах

В России в реальном времени прошло тестирование всей системы дистанционного электронного голосования в преддверии выборов президента, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой.

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«Поскольку у нас беспрецедентные масштабы использования ДЭГ в этом году, сейчас, в эти выборы, фактически мы прошли в реальном режиме систему тестирования всей системы нашей... Фактически это в преддверии президентской кампании», – сказала она.

На выборах 2023 года дистанционное электронное голосование применялось в 24 регионах. 18 из них использовали систему впервые.

Как стало известно ранее, Памфилова воспользовалась для выборов в 2023 году системой дистанционного электронного голосования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:ЦИКЭлла Памфилова

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