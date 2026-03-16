Отдых вместо инвестиций: Почему в России вырос спрос на загородные дома
Коронавирус, санкции и распространение льготных ипотечных программ на ИЖС заметно повысили популярность загородных домов в России, сказал НСН Дмитрий Ракута.
Загородный дом – скорее покупка для отдыха, чем инвестиция, поскольку в случае необходимости такую недвижимость не так просто быстро продать, заявил в беседе с НСН ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
За декабрь 2025 года россиянам выдали 13,5 тысячи ипотечных кредитов на покупку готовых домов. Это в 2,4 раза больше, чем в аналогичном месяце предыдущего года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. При этом средний размер кредита по итогам декабря составил 4,95 миллиона рублей. Одновременно меняется структура спроса: покупатели все чаще выбирают такие объекты для постоянного проживания, а не сезонные дачи. Ракута отметил, что при желании сегодня можно приобрести загородную недвижимость по хорошей цене.
«Рынок ИЖС ожил, когда на загородные дома распространились льготные ипотечные программы. Есть и внешние факторы. Еще со времен коронавируса все стали задумываться о дачах, загородных домах, своем участке. Плюс в 2022 году ввели санкции, часть населения сейчас уже не рассматривает отдых за границей. Многие выбирают отдых в России, рассматривая вариант дачи и загородного дома. Это стало актуальным в текущий условиях. Многие подрядчики, особенно мелкие, стали активно расширять свой бизнес. В определенный момент случилось перенасыщение рынка новыми предложениями. Ипотека, особенно льготная, стала менее доступной. Однако сейчас есть хорошие предложения на загородные дома, можно купить недорогой качественный дом», - рассказал он.
Собеседник НСН подчеркнул, что при сделке с загородной недвижимостью следует учитывать ряд нюансов.
«В любой сделке с недвижимостью есть риски. Важно проверить его документально, чтобы не было никаких ограничений. Также выехать на место, проверить участок. Насколько он низкий, есть ли там дренаж, не затапливает ли участок. Изучить проектную документацию, если это возможно, чтобы посмотреть, что там не проходят магистральные газопроводы. Учитывается и строительство инфраструктурных объектов на земле рядом. Сам дом тоже стоит осмотреть: из каких материалов он сделан, насколько качественно. В этом нужно хорошо разбираться, либо привлекать стороннего специалиста-строителя. Все это в дальнейшем сказывается на качестве жизни на участке. Продавца объекта тоже важно проверять», – уточнил Ракута.
Вместе с тем, по его словам, загородный дом вряд ли может стать выгодной инвестицией.
«Если сравнивать по стоимости квадратного метра, загородная недвижимость сильно выигрывает. Многие застройщики предлагали концепцию, когда в рамках коттеджного поселка пользоваться ближайшей инфраструктурой. Буквально через пару недель начнется сезонный спрос. Многие будут опять активно смотреть в сторону загородной недвижимости. Такие дома я бы рассматривал, как покупку для отдыха. Конечно, можно рассмотреть и как инвестицию, если это, например, организованный коттеджный поселок с управляющей компанией. Не очень верю в большой рост стоимости загородной недвижимости. Нередко бывает, что в случае необходимости такие объекты длительное время невозможно продать. Деньги, которые вкладывал собственник в благоустройство, редко окупаются. Если это привлекательное, дорогое, престижное место, может быть, все окупится. Однако часто даже на Рублевке стоят дома, которые люди не могут продать», - объяснил он.
Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков рассказал «Радиоточке НСН», что переезд в загородную недвижимость сегодня актуален для человека в 35 лет и старше, когда у него уже есть дети, а молодежь на это не готова.
