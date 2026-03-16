Вместе с тем, по его словам, загородный дом вряд ли может стать выгодной инвестицией.

«Если сравнивать по стоимости квадратного метра, загородная недвижимость сильно выигрывает. Многие застройщики предлагали концепцию, когда в рамках коттеджного поселка пользоваться ближайшей инфраструктурой. Буквально через пару недель начнется сезонный спрос. Многие будут опять активно смотреть в сторону загородной недвижимости. Такие дома я бы рассматривал, как покупку для отдыха. Конечно, можно рассмотреть и как инвестицию, если это, например, организованный коттеджный поселок с управляющей компанией. Не очень верю в большой рост стоимости загородной недвижимости. Нередко бывает, что в случае необходимости такие объекты длительное время невозможно продать. Деньги, которые вкладывал собственник в благоустройство, редко окупаются. Если это привлекательное, дорогое, престижное место, может быть, все окупится. Однако часто даже на Рублевке стоят дома, которые люди не могут продать», - объяснил он.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков рассказал «Радиоточке НСН», что переезд в загородную недвижимость сегодня актуален для человека в 35 лет и старше, когда у него уже есть дети, а молодежь на это не готова.

