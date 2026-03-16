Лавров: «Стабилизационные силы» на Украине будут представлять угрозу РФ
16 марта 202616:08
Россия не раз отмечала недопустимость размещения на Украине иностранных военных. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Как пишет RT, он отметил, что на украинскую территорию «хотят завезти какие-то «стабилизационные силы».
«Это, по сути, будут оккупационные войска, которые будут представлять угрозу России», - подчеркнул министр.
Ранее Лавров заявил, что американская система глобальной противоракетной обороны «Золотой купол» является угрозой для стратегической стабильности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
