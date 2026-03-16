«Челси» оштрафовали за совершенные при Абрамовиче финансовые нарушения
Лондонский ФК «Челси» оштрафовали за финансовые нарушения, совершённые в период владения командой Романом Абрамовичем. Об этом сообщила пресс-служба Английской премьер-лиги (АПЛ).
В сообщении говорится, что независимая комиссия лиги выявила скрытые платежи игрокам, незарегистрированным агентам и прочим людям, которые совершались в период с 2011 по 2018 год.
«При рассмотрении вопроса... активное самостоятельное информирование клуба о нарушениях, признание нарушений и исключительное сотрудничество... стали существенными смягчающими обстоятельствами», - указали в АПЛ.
Размер штрафа составил 10,75 млн фунтов стерлингов.
Ранее власти Великобритании пригрозили Абрамовичу судом, если он не передаст Украине деньги за продажу «Челси», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
