Евросоюз ввел санкциии против журналистов Мацкявичюса и Ключенкова
Российские журналисты Эрнест Мацкявичюс и Сергей Ключенков попали в европейский санкционный список. Об этом со ссылкой на официальный журнал ЕС пишет RT.
Отмечается, что журналисты попали под санкции за то, что они якобы причастны «к подрыву демократии, верховенства права и безопасности в странах Евросоюза».
Также рестрикции были введены в отношении девяти российских военных, за якобы «способствование подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины».
Ранее экс-помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что решение об ослаблении санкций на российскую нефть стало «огромным подарком» Кремлю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
