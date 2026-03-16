Евросоюз ввел санкциии против журналистов Мацкявичюса и Ключенкова

Российские журналисты Эрнест Мацкявичюс и Сергей Ключенков попали в европейский санкционный список. Об этом со ссылкой на официальный журнал ЕС пишет RT.

Отмечается, что журналисты попали под санкции за то, что они якобы причастны «к подрыву демократии, верховенства права и безопасности в странах Евросоюза».

Также рестрикции были введены в отношении девяти российских военных, за якобы «способствование подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины».

Ранее экс-помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что решение об ослаблении санкций на российскую нефть стало «огромным подарком» Кремлю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: скриншот видео / vk.com
Санкции ЕС, Санкции Против России, Евросоюз, Военнослужащие, Журналисты

