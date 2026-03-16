«Пустой чай никто не пьет. В России представлен огромный ассортимент кондитерских изделий на любой кошелек, вовсю растет экспорт, увеличивается конкуренция. Дорожает все, это объективная история. Для приверженцев здорового образа жизни есть кондитерские изделия без сахара, со всякими полезными добавками, тем более, что в глубинке на ЗОЖ мало кто обращает внимание. Также кондитеры все время ищут, чем удивить потребителя. Например, в советское время была сливочная помадка, которой сейчас несколько видов, и это замечательно. Если раньше был один вафельный торт, то сейчас их море, с разными вкусами, они разделены на ячейки — только купи. Кондитерские изделия не могут лежать годами, тем более если они мучные, значит, их нужно быстро продать», — сказал Кацнельсон.

При этом, отметил собеседник НСН, может измениться оформление или рецептура кондитерских изделий.

«Себестоимость, например, конфет “Мишка на Севере” или “Грильяж”, конечно, растет, но крайне маловероятно, что их снимут с производства. Другое дело, что может как-то измениться оформление, а также могут убрать из рецептуры то, что невозможно достать. За традиционные рецептуры, традиционные сорта бьются, их патентуют. Кроме того, кондитерские изделия производятся на высокопроизводительных автоматизированных линиях, одного размера и под один вес. Так что то, что конфеты на развес весят меньше, — это досужие вымыслы», — подытожил он.

Ранее председатель совета директоров холдинга «Конфаэль», вице-президент Гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова заявила, что никакого шоколадного эксклюзива Россия в другие страны не поставляет, в основном это массовая дешевая продукция.

