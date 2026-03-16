Авиакомпания Azur Air сама может справиться с проблемами, заявил в интервью НСН главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров, при этом слухи о продаже Wildberries & Russ (РВБ) вряд ли собьют ее стоимость с миллиардов до «копеек», считает член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что РВБ ведёт переговоры о покупке крупнейшей чартерной авиакомпании в России Azur Air, и сделка якобы уже «на финишной прямой». Однако в Azur Air 16 марта опровергли эту информацию, отметив, что продолжает полеты в полном объеме и не общалась с потенциальными покупателями. Горбачев усомнился, что за этими слухами стоит желание Wildberries сбить цену на актив.