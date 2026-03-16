«Купить за копейки?»: Кому выгодны слухи о продаже Azur Air
Стоимость Azur Air составляет «миллионы и миллиарды рублей», сказал в эфире НСН Виктор Горбачев, а Роман Гусаров считает, что Wildberries нет смысла покупать неликвидный актив.
Авиакомпания Azur Air сама может справиться с проблемами, заявил в интервью НСН главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров, при этом слухи о продаже Wildberries & Russ (РВБ) вряд ли собьют ее стоимость с миллиардов до «копеек», считает член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что РВБ ведёт переговоры о покупке крупнейшей чартерной авиакомпании в России Azur Air, и сделка якобы уже «на финишной прямой». Однако в Azur Air 16 марта опровергли эту информацию, отметив, что продолжает полеты в полном объеме и не общалась с потенциальными покупателями. Горбачев усомнился, что за этими слухами стоит желание Wildberries сбить цену на актив.
«Не думаю, что это делается, чтобы купить авиакомпанию подешевле. Все зависит от того, сколько стоят самолеты, недвижимость и так далее, по этой цене это и продается. Я не понимаю, с чего они должны продавать компанию, они, банкротятся что ли? Azur Air была неплохая компания в свое время, да и сейчас они летают. Воздушные суда не копейку стоят, это миллионы и миллиарды рублей. Купить-то можно за копейки, а дальше что? Кто будет туда вкладывать, поддерживать летную годность этой компании? Или они просто покупают как железо? Они могут купить, а Росавиация возьмет и отберет лицензию, на этом все закончится», - сказал эксперт.
По его мнению, РВБ не заработает на этой покупке, не взвинчивая цены.
«Когда транспортными делами занимаются непрофильные компании, которые продают носки, трусы и тому подобное, это ничего хорошего не сулит. Это специфический вид деятельности, тут главная задача - не прибыль, а обеспечение безопасности полетов. Этим невыгодно заниматься, это дорогостоящие вещи, или нужно взвинчивать стоимость авиабилетов, но кто тогда к ним пойдет?» - отметил Горбачев.
Со своей стороны Роман Гусаров подтвердил, что нынешняя ситуация не критична для Azur Air.
«Проблемы Azur Air вряд ли связаны с ее какой-то финансовой несостоятельностью. Авиакомпания очень активно, интенсивно отлетала весенний и летний сезон прошлого года, а значит выручка у нее должна быть. Вопросы, которые к ней предъявляются, связаны с техническим состоянием части воздушных судов. Если бы нарушения были очень серьезными и самолеты были действительно неисправные, деятельность авиакомпании была бы сразу приостановлена. Мы этого не наблюдаем, авиакомпании дали время на работу над ошибками и представление доказательств, что они все исправили. На мой взгляд, все это по силам Azur Air без смены собственника. Мы, собственно, и не слышали, что авиакомпания выставляется на продажу. Если предложение будет очень интересным, то собственник авиакомпании может и согласится продать ее Wildberries, но это не должна быть покупка неликвидного актива по бросовой цене. Зачем Wildberries неликвидный актив? И цена, и предложение должны быть достойным», - заключил собеседник НСН.
Ранее Росавиация после проверки, выявившей системные нарушения в техобслуживании самолетов, ограничила сертификат эксплуатанта авиакомпании Azur Air до 8 июня 2026 года, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Лавров: «Стабилизационные силы» на Украине будут представлять угрозу РФ
- «Купить за копейки?»: Кому выгодны слухи о продаже Azur Air
- Голикова назвала приоритет здравоохранения
- Лавров: РФ готова выступить посредником в урегулировании на Ближнем Востоке
- Россиян предостерегли от покупки БАДов на маркетплейсах
- Фильм «Скуф» с блогером Зубаревым не выйдет в российский прокат
- Всех организованных российских туристов вывезли из ОАЭ
- Вернулись к началу: Трунов о перспективах иска Долиной к мошенникам
- Художник без места: Каких специалистов не хватает в российской анимации
- Суд в Москве оштрафовал Apple за запрещенный контент