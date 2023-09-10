В Москве стартовал третий день голосования на выборах мэра
В Москве стартовал последний день голосования на выборах мэра и муниципальных депутатов, отмечается на официальном сайте мэра столицы.
Воскресенье, 10 сентября, – третий, заключительный, день выборов мэра Москвы и муниципальных депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО.
Избирательные участки открыты до 20:00, до этого же времени продлится онлайн-голосование на портале mos.ru
Для тех, кто получит онлайн-бюллетень в последнюю минуту, для голосования дадут дополнительные 15 минут - до 20:15.
На участках могут проголосовать зарегистрированные в Москве избиратели. Найти свой участок можно с помощью специального сервиса: www.mos.ru/vote-map.Чтобы воспользоваться онлайн-сервисом, необходимо создать полную учетную запись на mos.ru.
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