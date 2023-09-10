Памфилова посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова побывала в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.
Она воспользовалась возможностью, чтобы поблагодарить наблюдателей от всех партий и общественных объединений. Процесс требует много внимания, считает Памфилова.
«Это требует такого напряжения сил, вообще огромного внимания. Спасибо им», – обратилась глава ЦИК России к наблюдателям в ходе общения.
В Общественном штабе ей показали работу видеонаблюдателей, контакт-центр, группы разбора и мобильного реагирования в штабе.
Ранее глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев рассказал о ходе голосования на выборах мэра Москвы. По его словам, третий день проходит в штатном режиме, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru