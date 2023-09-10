Памфилова посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице

Она воспользовалась возможностью, чтобы поблагодарить наблюдателей от всех партий и общественных объединений. Процесс требует много внимания, считает Памфилова.

«Это требует такого напряжения сил, вообще огромного внимания. Спасибо им», – обратилась глава ЦИК России к наблюдателям в ходе общения.



В Общественном штабе ей показали работу видеонаблюдателей, контакт-центр, группы разбора и мобильного реагирования в штабе.

Ранее глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев рассказал о ходе голосования на выборах мэра Москвы. По его словам, третий день проходит в штатном режиме, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



