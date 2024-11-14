Голосование о вотуме недоверия Шольцу назначено на 16 декабря, а выборы нового правительства — на 23 февраля 2025 года.

Немецкая общественность больше не доверяет канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, досрочное голосование в ближайшее время неизбежно, при этом в первую очередь предстоит решать экономические вопросы. Об этом НСН заявил депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер.

«Думаю, что Шольцу уже не доверяют, новые выборы будут в ближайшее время. Это то, чего мы требуем на протяжении уже почти двух лет. Германия снабжает Украину оружием, а толку от этого нет, люди умирают. Надо решать конфликт дипломатическим путем, думаю, победа Дональда Трампа на выборах президента США тоже поспособствует этому. Отмечу, что ФРГ следует сделать упор на решение экономических вопросов. Если мы будем улучшать отношения с Россией, покупать дешевый газ, тогда сразу положение дел в экономике улучшится», - заявил он.

Собеседник НСН выразил уверенность, что «Альтернатива для Германии» в коалиции с другими партиями сможет изменить курс ФРГ.

«Думаю, если будут новые выборы, “Альтернативе для Германии” представится хороший шанс усилить свои позиции. Мы видим, что без нас в Восточной Германии коалиция невозможна», - заключил он.

При этом накануне в бундестаг внесли ходатайство о запрете партии «Альтернатива для Германии», которое подписали более ста депутатов, сообщил телеканал ZDF. Документ инициировал оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС).

Так, большинство опрошенных жителей Германии хотят, чтобы нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц покинул свой пост после досрочного голосования. Об этом сообщила газета Esslinger Zeitung со ссылкой на результаты опроса социологического института Forsa.

По мнению 55% респондентов, лучшим преемником Шольца станет глава Минобороны Германии Борис Писториус. Вместе с тем 57% опрошенных пожелали, чтобы социал-демократы уже на досрочных выборах выдвинули кандидатуру Писториуса.

НО УЛЬТИМАТУМ ВСЕГДА РОССИИ

А кандидат на пост канцлера Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц уже делает громкие заявления, конечно же, по поводу России. Он обещает выдвинуть ультиматум: либо Москва прекращает боевые действия, либо Киев получит крылатые ракеты Taurus и разрешение на нанесение ударов по территории РФ.