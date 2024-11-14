«Высмеяли Шольца»: Германия на фоне развала правящей коалиции готовится к выборам
Канцлер Германии Олаф Шольц уволил трех министров, развалив коалицию, а его коллеги решили заявить о себе, выставив угрожающий ультиматум России.
Канцлер Германии Олаф Шольц рассмешил Бундестаг своими заявлениями о деньгах, сообщило издание Focus Online. Буквально несколько дней назад Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера — лидера Свободной демократической партии (СвДП), которая входит в тройку правящих партий.
«Я горжусь тем, что Германия хорошо обращается со своими деньгами», - сказал глава правительства, получив в ответ громкий смех. Ему даже пришлось повторить свою фразу, так как реакция зала застала его врасплох, пишут СМИ. А вот раскол в правящей коалиции и скорый вотум недоверия правительству уже не выглядят так смешно.
КОАЛИЦИИ БОЛЬШЕ НЕТ
7 ноября Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера — лидера Свободной демократической партии (СвДП), которая входит в тройку правящих партий. Вслед за Линднером из правительства уйдут еще два министра от СвДП.
Экс-глава Минфина призывал сократить бюджетные соцрасходы и бюрократические барьеры для ведения бизнеса, снизить налоги для состоятельных граждан, а также замедлить переход к углеродно-нейтральной экономике. Также он выступал за досрочные выборы в январе 2025 года.
Таким образом, коалиция «светофора» (по цветам трех участниц — «красной» Социал-демократической партии Германии, «желтой» Свободной демократической партии и «Зеленых»), руководившая страной с 2021 года, официально перестала существовать.
Миллиардер из США Илон Маск одним из первых прокомментировал в социальной сети X развал правящей коалиции Германии. Бизнесмен назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «глупцом».
Очевидно, что коалиция публично признала сбой, когда президентское кресло в США пока еще не официально, но занял Дональд Трамп. Политологи отмечают, что в прошлый раз срок Трампа на посту главы США был испытанием для отношений с Германией.
13 ноября канцлер Германии Олаф Шольц и сам выразил обеспокоенность по поводу отношений между Германией и США. Он подчеркнул необходимость их укрепления на ближайшие десятилетия.
ДОВЕРИЯ ТОЖЕ НЕТ
На фоне всех этих политических процессов в Германии вскоре состоится голосование по вопросу вотума недоверия правительству, возглавляемому канцлером Шольцем, далее станет известен новый состав.
Голосование о вотуме недоверия Шольцу назначено на 16 декабря, а выборы нового правительства — на 23 февраля 2025 года.
Немецкая общественность больше не доверяет канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, досрочное голосование в ближайшее время неизбежно, при этом в первую очередь предстоит решать экономические вопросы. Об этом НСН заявил депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер.
«Думаю, что Шольцу уже не доверяют, новые выборы будут в ближайшее время. Это то, чего мы требуем на протяжении уже почти двух лет. Германия снабжает Украину оружием, а толку от этого нет, люди умирают. Надо решать конфликт дипломатическим путем, думаю, победа Дональда Трампа на выборах президента США тоже поспособствует этому. Отмечу, что ФРГ следует сделать упор на решение экономических вопросов. Если мы будем улучшать отношения с Россией, покупать дешевый газ, тогда сразу положение дел в экономике улучшится», - заявил он.
Собеседник НСН выразил уверенность, что «Альтернатива для Германии» в коалиции с другими партиями сможет изменить курс ФРГ.
«Думаю, если будут новые выборы, “Альтернативе для Германии” представится хороший шанс усилить свои позиции. Мы видим, что без нас в Восточной Германии коалиция невозможна», - заключил он.
При этом накануне в бундестаг внесли ходатайство о запрете партии «Альтернатива для Германии», которое подписали более ста депутатов, сообщил телеканал ZDF. Документ инициировал оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС).
Так, большинство опрошенных жителей Германии хотят, чтобы нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц покинул свой пост после досрочного голосования. Об этом сообщила газета Esslinger Zeitung со ссылкой на результаты опроса социологического института Forsa.
По мнению 55% респондентов, лучшим преемником Шольца станет глава Минобороны Германии Борис Писториус. Вместе с тем 57% опрошенных пожелали, чтобы социал-демократы уже на досрочных выборах выдвинули кандидатуру Писториуса.
НО УЛЬТИМАТУМ ВСЕГДА РОССИИ
А кандидат на пост канцлера Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц уже делает громкие заявления, конечно же, по поводу России. Он обещает выдвинуть ультиматум: либо Москва прекращает боевые действия, либо Киев получит крылатые ракеты Taurus и разрешение на нанесение ударов по территории РФ.
Немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН отметил, что Мерц пользуется популярностью у немцев. По его словам, на западе Германии молодые люди предпочитают верить партии «Зеленых» и Мерцу, которые утверждают, что Украина скоро одержит победу.
«Думаю, что вопрос войны и мира будет играть в Германии вторую роль. В Америке же тоже люди не выбирали по внешнеполитическим критериям – Харрис или Трамп. Они голосуют за экономическое благосостояние. Народ голосует за того, кто обеспечит им надежную и стабильную жизнь. И на сегодняшний день многим кажется в Германии, что ХДС более способна на это. А внешнеполитические темы не будут играть главную роль, но будут играть вторую роль», - рассказал он.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что современная политическая система Германии является классической «банановой республикой». Таким образом она прокомментировала заявление вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Германии Роберта Хабека, сообщившего о распаде правящей партии, в составе которой находятся Социал-демократическая партия Германии, «Зеленые» и Свободная демократическая партия, передает «Радиоточка НСН».
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