«Осеннее обострение!»: Медведев ответил Германии на идею «ультиматума» России
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предостерег Германию от предъявления России каких-либо ультиматумов, связанных с конфликтом на Украине.
«У европейских лидеров после победы Трампа началось осеннее обострение. Цель – загнать конфликт с Россией в необратимую фазу. То француз кукарекает на тему поддержки Киева в случае отката Америки, то натовские начальники умничают, как активнее вести войну с нами дальше. А теперь вот кандидат в канцлеры Германии Мерц заявил об ультиматуме России», - написал Медведев в Telegram.
По его словам, поставки Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus, о которых говорил Мерц, существенно не повлияют на ход боевых действий, но многократно увеличат «риск перехода конфликта в самую опасную стадию».
Медведев посетовал, что умные и опытные европейские лидеры ушли в историю, а на смену им пришли «ничтожества с завышенной самооценкой».
Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц ранее пообещал, что в случае избрания готов выдвинуть России ультиматум о прекращении ударов по инфраструктуре Украине в течение 24 часов. В ином случае политик пообещал поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru