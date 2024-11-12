«Осеннее обострение!»: Медведев ответил Германии на идею «ультиматума» России

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предостерег Германию от предъявления России каких-либо ультиматумов, связанных с конфликтом на Украине.

«У европейских лидеров после победы Трампа началось осеннее обострение. Цель – загнать конфликт с Россией в необратимую фазу. То француз кукарекает на тему поддержки Киева в случае отката Америки, то натовские начальники умничают, как активнее вести войну с нами дальше. А теперь вот кандидат в канцлеры Германии Мерц заявил об ультиматуме России», - написал Медведев в Telegram.

По его словам, поставки Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus, о которых говорил Мерц, существенно не повлияют на ход боевых действий, но многократно увеличат «риск перехода конфликта в самую опасную стадию».