Маск назвал Шольца глупцом из-за развала правительства ФРГ
8 ноября 202405:01
Миллиардер из США Илон Маск прокомментировал в социальной сети X развал правящей коалиции Германии.
Бизнесмен назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца глупцом.
Немецкая общественность больше не доверяет канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, досрочное голосование в ближайшее время неизбежно, при этом в первую очередь предстоит решать экономические вопросы. Об этом НСН заявил депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru