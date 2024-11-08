Маск назвал Шольца глупцом из-за развала правительства ФРГ

Миллиардер из США Илон Маск прокомментировал в социальной сети X развал правящей коалиции Германии.

СМИ: Президент ФРГ назначил советника Шольца Кукиса на пост главы Минфина

Бизнесмен назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца глупцом.

Немецкая общественность больше не доверяет канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, досрочное голосование в ближайшее время неизбежно, при этом в первую очередь предстоит решать экономические вопросы. Об этом НСН заявил депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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