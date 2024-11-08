Больше половины жителей ФРГ поддержали уход Шольца
Большинство опрошенных жителей Германии хотят, чтобы нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц покинул свой пост после досрочного голосования. Об этом сообщила газета Esslinger Zeitung со ссылкой на результаты опроса социологического института Forsa.
По мнению 55% респондентов, лучшим преемником Шольца станет глава Минобороны Германии Бориса Писториуса. Вместе с тем 57% опрошенных пожелали, чтобы социал-демократы уже на досрочных выборах выдвинули кандидатуру Писториуса.
Ранее депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер заявил, что немецкая общественность больше не доверяет Шольцу, досрочное голосование в ближайшее время неизбежно, при этом в первую очередь предстоит решать экономические вопросы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru