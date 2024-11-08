Больше половины жителей ФРГ поддержали уход Шольца

По мнению 55% респондентов, лучшим преемником Шольца станет глава Минобороны Германии Бориса Писториуса. Вместе с тем 57% опрошенных пожелали, чтобы социал-демократы уже на досрочных выборах выдвинули кандидатуру Писториуса.

Ранее депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер заявил, что немецкая общественность больше не доверяет Шольцу, досрочное голосование в ближайшее время неизбежно, при этом в первую очередь предстоит решать экономические вопросы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

