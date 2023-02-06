Путин предложит помощь Эрдогану в связи с землетрясением

Президент России Владимир Путин проведет телефонные переговоры с турецкий коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Кремль.

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Переговоры запланированы на 6 февраля.

«О готовности немедленно предоставить помощь», - объяснили цель звонка в Кремле.

Также Владимир Путин провел переговоры с главой Сирии Башаром Асадом. Москва готова оказать помощь стране, пострадавшей от землетрясения. В Кремле уточнили, что в ближайшие часы в Сирию будут направлены спасатели МЧС.

Ранее глава Управления по чрезвычайным ситуациям Турции Юнус Сезер в эфире турецкого телевидения заявил, что число погибших в результате крупного землетрясения на юго-востоке страны увеличилось до 1 014, сообщает НСН.


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:Реджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинЗемлетрясениеТурцияРоссия
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