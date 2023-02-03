Коалиция против: Политолог озвучил последствия для России в случае ухода Эрдогана
Внешнеполитический курс Турции станет более прозападным в случае проигрыша Эрдогана на президентских выборах, сказал НСН курдский политолог Икбаль Дюрре.
У президента Реджепа Тайипа Эрдогана впервые появился риск проиграть президентские выборы из-за объединения остальных партий в одну коалицию, заявил в беседе с НСН турецкий политолог Икбаль Дюрре. Эрдоган ранее заявил, что президентские и парламентские выборы в стране назначены на 14 мая. Правительство предложит парламенту утвердить дату, а в случае отказа Эрдоган использует полномочия президента.
«Впервые у Эрдогана есть риски проиграть эти выборы, но это не значит, что он проиграет. Если бы все партии участвовали в выборах отдельно, то больше всех голосов получила бы его партия и он сам, как лидер. Увы, к его несчастью, будет иначе. Практически вся коалиция объединилась», - сказал Дюрре.
Собеседник НСН отметил, что западные страны уже в открытую демонстрируют желание не видеть на президентском посту Эрдогана.
«До выборов три месяца. Многое еще может измениться. Как дополнительный фактор не пользу Эрдогана – впервые западные страны своим действиями показывают, что они не хотят его победы. Тут и публикации в прессе, и последние решения – в виде закрытия консульств в Стамбуле (Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Швеция закрыли свои консульства, - прим. НСН). Все это не в пользу нынешней власти. Многое еще будет зависеть от позиции от Демократической партии народов, у них 13% голосов. Обычно ее называют прокурдской партией. Все аналитики в Турции согласны, что именно их голоса уйдут оппозиции. Хотя здесь важно, кого оппозиция будет выдвигать в президенты. Если это будет Кемаль Кылычдароглу, то в этом случае прокурдская партия поддержит и риски для Эрдогана проиграть выборы увеличатся», - пояснил Дюрре.
Политолог отмечает, что с уходом Эрдогана внешнеполитический курс Турции станет прозападным.
«Эрдоган не просто балансировал между Западом и Востоком, конкретно с Россией, но часто принимал решения, которые были в пользу Москвы, а также Анкары. Вел себя достаточно независимо, не шел на поводу у западных стран. Такая политика сменится. Новая власть будет действовать более прозападно, нежели Эрдоган. Но это не означает, что отношения с Россией станут намного хуже или прекратятся. Турция исторически вынуждена балансировать между Россией и Западом», - резюмировал Дюрре.
Ранее старший научный сотрудник Центра цивилизационных исследований стран Востока Андрей Чупрыгин в разговоре с НСН заявил, что турецкая оппозиция заявляет о том, что страна может покинуть НАТО, чтобы прощупать платформу, с которой будет удобно «кусать» президента Эрдогана и зарабатывать себе очки в предвыборной кампании.
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