«Роста экономики не видно»: Лукашенко пригрозил отправить правительство в отставку

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил отправить правительство в отставку в случае невыполнения экономических показателей. По словам Лукашенко, за первое полугодие рост экономики должен был составить более 102%, а он не дотянул до 101%. Алексей Дзермант отметил, что у правительства есть полгода для выполнения плана.

«Лукашенко требует. Он в своей привычной манере показывает, что это не просто слова, что нужно работать и выполнять показатели. Действительно, если будет проседание, то правительство может лишиться своих должностей. В этом плане Лукашенко всегда выполняет свои обещания. Прошло полгода, есть определенные вопросы по выполнению показателей. При этом есть еще полгода, соответственно у правительства есть время их выполнить. Если это правительство не справится, то новые руководители, может быть, более динамично и адекватно подойдут к вопросу. Тут есть другие люди, которые могут поработать в этом плане. Премьер и вице-премьер определяют экономическую стратегию, от них многое зависит», - сказал Дзермант.

Он отметил, что в Белоруссии сложная экономическая ситуация из-за санкций. По словам Дзерманта, на западном направлении для государства заблокированы все торговые пути. При этом политолог рассказал, что в этом ключе Минску помогает Россия.

«Все понимают, что ситуация сложная в связи с санкциями, происходит перестройка логистики, потому что на западном направлении фактически заблокированы все торговые пути. Поэтому требования президента – это не снижать работу по диверсификации торгово-экономической деятельности, разворачиваясь в страны Африки и Азии. Пока прогнозные показатели не позволяют говорить о том, что мы можем выйти на профицит в этом году и на экономический рост. При этом с Россией очень активно идет идентификация торговых отношений: заключаются новые контракты… В этом плане торговля с РФ во многом вытягивает экономические показатели», - резюмировал собеседник НСН.