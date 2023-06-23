«Роста экономики не видно»: Лукашенко пригрозил отправить правительство в отставку
Новое правительство Белоруссии может более динамично подойти к вопросу выполнения экономических показателей, отметил в эфире НСН Алексей Дзермант.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко действительно может отправить правительство в отставку при невыполнении экономических показателей на 2023 год, заявил белорусский политолог Алексей Дзермант в интервью НСН. По его словам, президент всегда держит слово.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил отправить правительство в отставку в случае невыполнения экономических показателей. По словам Лукашенко, за первое полугодие рост экономики должен был составить более 102%, а он не дотянул до 101%. Алексей Дзермант отметил, что у правительства есть полгода для выполнения плана.
«Лукашенко требует. Он в своей привычной манере показывает, что это не просто слова, что нужно работать и выполнять показатели. Действительно, если будет проседание, то правительство может лишиться своих должностей. В этом плане Лукашенко всегда выполняет свои обещания. Прошло полгода, есть определенные вопросы по выполнению показателей. При этом есть еще полгода, соответственно у правительства есть время их выполнить. Если это правительство не справится, то новые руководители, может быть, более динамично и адекватно подойдут к вопросу. Тут есть другие люди, которые могут поработать в этом плане. Премьер и вице-премьер определяют экономическую стратегию, от них многое зависит», - сказал Дзермант.
Он отметил, что в Белоруссии сложная экономическая ситуация из-за санкций. По словам Дзерманта, на западном направлении для государства заблокированы все торговые пути. При этом политолог рассказал, что в этом ключе Минску помогает Россия.
«Все понимают, что ситуация сложная в связи с санкциями, происходит перестройка логистики, потому что на западном направлении фактически заблокированы все торговые пути. Поэтому требования президента – это не снижать работу по диверсификации торгово-экономической деятельности, разворачиваясь в страны Африки и Азии. Пока прогнозные показатели не позволяют говорить о том, что мы можем выйти на профицит в этом году и на экономический рост. При этом с Россией очень активно идет идентификация торговых отношений: заключаются новые контракты… В этом плане торговля с РФ во многом вытягивает экономические показатели», - резюмировал собеседник НСН.
Так, целевой прогноз по итогам года предусматривает рост ВВП Белоруссии на 3,8% и профицит внешней торговли на уровне $1,6 миллиарда.
Как отмечал премьер-министр страны Роман Головченко 23 июня, экономика Белоруссии находится в стадии восстановительного роста. Он подчеркнул, что опасения некоторых «псевдоэкономистов» относительно дальнейшего спада белорусской экономики являются излишними, сообщает «Радиоточка НСН».
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