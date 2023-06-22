Лукашенко пригрозил отправить правительство в отставку

«Не выполните в этом году показатели, которые мы довели, вы все ровно уходите в отставку», - обратился президент республики к премьер-министру Роману Головченко в ходе совещания с советом министров.

Лукашенко попросил главу правительства не обижаться. Уход в отставку в случае невыполнения задач президент назвал «мужским поступком».

Газета The Sunday Times ранее сообщила о подготовке белорусских боевиков в Польше для свержения Лукашенко. По информации журналистов, в обучении участвуют несколько сотен человек, передает «Радиоточка НСН».

