Лукашенко пригрозил отправить правительство в отставку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил правительству отставкой в случае невыполнения прогнозных экономических показателей на 2023 год, сообщает агентство БелТА.
«Не выполните в этом году показатели, которые мы довели, вы все ровно уходите в отставку», - обратился президент республики к премьер-министру Роману Головченко в ходе совещания с советом министров.
Лукашенко попросил главу правительства не обижаться. Уход в отставку в случае невыполнения задач президент назвал «мужским поступком».
Газета The Sunday Times ранее сообщила о подготовке белорусских боевиков в Польше для свержения Лукашенко. По информации журналистов, в обучении участвуют несколько сотен человек, передает «Радиоточка НСН».
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