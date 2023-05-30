Лукашенко сменил главу Госпогранкомитета Белоруссии
30 мая 202312:21
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового председателя Государственного пограничного комитета, передает БЕЛТА.
Экс-главу ведомства Анатолия Лаппо уволили с военной службы в запас. Госпогранкомитетом будет руководить бывший начальник Гродненской пограничной группы Константин Молостов.
Лаппо занимал пост главы погранкомитета с 2016 года.
Ранее власти Белоруссии приняли решение об ужесточении контрразведывательного режима на территории республики, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru