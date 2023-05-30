Лукашенко сменил главу Госпогранкомитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового председателя Государственного пограничного комитета, передает БЕЛТА.

Белоруссия прикрыла ряд дорог на границе с Россией

Экс-главу ведомства Анатолия Лаппо уволили с военной службы в запас. Госпогранкомитетом будет руководить бывший начальник Гродненской пограничной группы Константин Молостов.

Лаппо занимал пост главы погранкомитета с 2016 года.

Ранее власти Белоруссии приняли решение об ужесточении контрразведывательного режима на территории республики, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПограничникиБелоруссияАлександр Лукашенко

Горячие новости

Все новости

партнеры