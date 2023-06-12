Лукашенко: Отношения Минска и Москвы будут неуклонно расширяться

Отношения Белоруссии и России будут и впредь расширяться и углубляться. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в поздравлении к российскому лидеру Владимиру Путину по случаю Дня России, передает пресс-службе главы республики.

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«Российская Федерация твердо отстаивает национальные интересы, создает условия для суверенного развития, последовательно укрепляет позиции на международной арене», — отметил Лукашенко.

Как отметил политик, отношения Минска и Москвы скреплены «вековыми узами дружбы и братства». Лукашенко выразил уверенность, что взаимодействие двух государств будет «неуклонно расширяться и углубляться».

На минувшей неделе Путин и Александр Лукашенко провели неформальную встречу в Сочи, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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