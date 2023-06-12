Лукашенко: Отношения Минска и Москвы будут неуклонно расширяться

«Российская Федерация твердо отстаивает национальные интересы, создает условия для суверенного развития, последовательно укрепляет позиции на международной арене», — отметил Лукашенко.

Как отметил политик, отношения Минска и Москвы скреплены «вековыми узами дружбы и братства». Лукашенко выразил уверенность, что взаимодействие двух государств будет «неуклонно расширяться и углубляться».

На минувшей неделе Путин и Александр Лукашенко провели неформальную встречу в Сочи, напоминает RT.

