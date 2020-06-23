Выполнить поручение Путина по безработице помешает пенсионная реформа

Полностью восстановить рынок труда уже в 2021 году поручил правительству, региональным властям и Банку России президент Путин в ходе своего телеобращения к россиянам в преддверии голосования по поправкам к Конституции. Он заявил, что «число безработных в России должно, как минимум, вернуться на докризисный уровень, а лучше опуститься ещё ниже».

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин в беседе с НСН рассказал, как будет развиваться ситуация на российском рынке труда.

«Российская экономика очень тесно связана с мировой, поскольку она экспортно-ориентированная по нефти и газу. Что будет с мировой экономикой, судить очень сложно. Она, очевидно, находится на этапе восстановления. Но какими будут темпы восстановления, насколько вырастет стоимость углеводородного сырья – это сложный вопрос. Если среднегодовая стоимость нефти уйдет на отметку 45 долларов, мы будем находиться в ситуации 2016 года. Тяжелый год, но вынести можно. В этих условиях и кризис безработицы будет смягчен, произойдет оживление на рынке труда», - пояснил парламентарий.