Выполнить поручение Путина по безработице помешает пенсионная реформа
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в беседе с НСН рассказал, как будет развиваться ситуация на российском рынке труда.
Полностью восстановить рынок труда уже в 2021 году поручил правительству, региональным властям и Банку России президент Путин в ходе своего телеобращения к россиянам в преддверии голосования по поправкам к Конституции. Он заявил, что «число безработных в России должно, как минимум, вернуться на докризисный уровень, а лучше опуститься ещё ниже».
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин в беседе с НСН рассказал, как будет развиваться ситуация на российском рынке труда.
«Российская экономика очень тесно связана с мировой, поскольку она экспортно-ориентированная по нефти и газу. Что будет с мировой экономикой, судить очень сложно. Она, очевидно, находится на этапе восстановления. Но какими будут темпы восстановления, насколько вырастет стоимость углеводородного сырья – это сложный вопрос. Если среднегодовая стоимость нефти уйдет на отметку 45 долларов, мы будем находиться в ситуации 2016 года. Тяжелый год, но вынести можно. В этих условиях и кризис безработицы будет смягчен, произойдет оживление на рынке труда», - пояснил парламентарий.
Однако поручение Путина он назвал невыполнимым. «Есть другие негативные обстоятельства, например, повышение пенсионного возраста. Оно выкидывает на рынок труда дополнительную, избыточную рабочую силу. Люди, которые вышли бы на пенсию, остаются на рынке занятости, а молодежь и люди среднего возраста уходят на биржу труда. Этот фактор недооценен и сегодня находится вне поля зрения. Поэтому возвращение к предыдущим параметрам по занятости быть не может», - подчеркнул Шеин.
Ранее Олег Шеин в беседе с НСН высказал мнение, что уровень безработицы в конце следующего года будет выше, чем сейчас.
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