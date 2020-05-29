«Коронавирусный кризис»: Число безработных в России может вырасти в три раза

Из-за кризиса, который вызван пандемией коронавируса, число безработных в России может вырасти в 2-3 раза. Как сообщает РБК, такого сценария не исключают аналитики консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG). Однако, по их оценкам, при благоприятном развитии ситуации на рынке труда рост безработицы не превысит 7%. В этом случае в большей степени пострадают сфера услуг и непродовольственная торговля.

Между тем, в BCG подчеркнули, что есть ещё два варианта развития ситуации. Согласно одному из них – при условии, что ограничительные меры затянутся и будут повторные кризисные волны – доля безработных может достигнуть 10%, пишет РЕН ТВ.

И, наконец, в самом тяжелом сценарии безработица может вырасти до 12-15%. Такой неблагоприятный сценарий возможен в случае затяжного кризиса всей экономики, а также жесткого карантина во всех регионах РФ, отмечает Ura.ru.