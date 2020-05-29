«Коронавирусный кризис»: Число безработных в России может вырасти в три раза

Из-за кризиса, который вызван пандемией коронавируса, число безработных в России может вырасти в 2-3 раза. Как сообщает РБК, такого сценария не исключают аналитики консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG). Однако, по их оценкам, при благоприятном развитии ситуации на рынке труда рост безработицы не превысит 7%. В этом случае в большей степени пострадают сфера услуг и непродовольственная торговля.

Между тем, в BCG подчеркнули, что есть ещё два варианта развития ситуации. Согласно одному из них – при условии, что ограничительные меры затянутся и будут повторные кризисные волны – доля безработных может достигнуть 10%, пишет РЕН ТВ.

И, наконец, в самом тяжелом сценарии безработица может вырасти до 12-15%. Такой неблагоприятный сценарий возможен в случае затяжного кризиса всей экономики, а также жесткого карантина во всех регионах РФ, отмечает Ura.ru.

Новости за ночь: Минтруд предложил «карантинные» правила увольнений и простоев

Ранее НСН писала, что Минтруд предлагает в 3 раза повысить размер минимального пособия по безработице — до 4500 рублей. Такую инициативу глава ведомства Антон Котяков озвучил на совещании по ситуации на рынке труда.

В данный момент минимальный размер помощи для безработных составляет 1500 рублей. Кроме того, Котяков считает разумным продлить выплату ранее назначенных пособий по безработице на 3 месяца. По его словам, это даст возможность миновать самую сложную ситуацию на рынке труда после пандемии коронавирус

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ФОТО: pxhere.com
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