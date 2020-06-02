Будет больше безработных! Депутат Госдумы оценил нацплан о занятости

«Никто не знает, какая безработица на сегодняшний день в России на самом деле. Это связано с тем, что нет никаких исследований состояния рынка труда. Мы знаем, что в России 75 млн людей работоспособного возраста. Также мы знаем, что регулярные отчисления в пенсионный и фонд медицинского страхования платят порядка 45 млн человек. То есть, 30 млн человек это неофициальная занятость и безработица. Какая там доля людей, не имеющих работу, какая доля людей, перебивающихся разовыми заработками, а, какая доля людей работающих – не знает никто. Соответственно, если мы не знаем, сколько безработных сейчас, то, как мы можем полагать сколько их будет через 1,5 года. Не имея вводной, невозможно понять, что будет. Можно порассуждать на предмет - больше или меньше их будет, чем сегодня. То, скорее всего, больше», - пояснил Шеин.

Среди причин роста безработицы собеседник НСН отметил «историю повышения пенсионного возраста, по которой на рынок выталкивается ненужная и избыточная рабочая сила». А также влияние пандемии коронавируса, последствия «крайне трудно оценить». Кроме того, высокую зависимость российской экономики от мировой экономике - по ценам на нефть и газ.

«Для оживления на внутреннем рынке необходимо повышать доходы населения – зарплату, социальные выплаты и пособия. Некоторые вещи в связи с пандемией сделаны, но они являются весьма недостаточными. Поэтому мы не можем сказать, сколько будет безработных», - заключил депутат.

При этом, он отметил, что ему не известно о попытках правительства РФ заказать исследования по безработице в России. А опыт Госдумы в этом направлении оказался негативным – «Госдума в прошлом году заказала, но не очень удачно – финансовый институт при Минфине сделал работу не качественно».

Ранее НСН сообщала, что национальный план восстановления экономики предусматривает три этапа. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, первый этап предполагает стабилизацию экономики, он продлится до конца 2020 года. Затем до второго квартала 2021 года будет длится этап восстановления. Наконец, третий этап — этап роста экономики — по плану намечен до четвёртого квартала 2021 года. В конечном счёте экономика должна выйти на рост, превышающий докризисный уровень, отметил премьер-министр в беседе с президентом РФ. Владимир Путин одобрил план, уточнив, что его реализация должна начаться уже в июле.

