«Выходы есть всегда из любой конфронтации» - Песков об отношениях РФ и ЕС
Выходы есть из любой конфронтации, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он заявил, комментируя отношения России и Евросоюза в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
Фрагмент видео с ответом официального представителя Кремля об испорченных отношениях России и Евросоюза опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
«Выходы всегда есть. Из любой конфронтации, из любой сложной ситуации всегда есть выходы», - сказал Песков.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» рассказал, когда европейцы осознают ответственность за общий континент, наступит время для переоценки отношений с Россией и время для выхода на диалог.
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