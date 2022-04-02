«Выходы есть всегда из любой конфронтации» - Песков об отношениях РФ и ЕС

Выходы есть из любой конфронтации, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он заявил, комментируя отношения России и Евросоюза в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

В Лондоне на митингах из-за резкого роста цен на энергоносители требуют отставки Джонсона

Фрагмент видео с ответом официального представителя Кремля об испорченных отношениях России и Евросоюза опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Выходы всегда есть. Из любой конфронтации, из любой сложной ситуации всегда есть выходы», - сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» рассказал, когда европейцы осознают ответственность за общий континент, наступит время для переоценки отношений с Россией и время для выхода на диалог.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПолитикаЕвросоюзРоссияДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры